Paura a Elmas, auto si ribalta lungo la 195 Racc: tre persone ferite

Le tre persone che si trovavano all'interno dell'automobile hanno riportato delle lesioni ma non si troverebbero in pericolo di vita

Verso la fine della mattinata di mercoledì, un tratto della strada statale 195 Raccordo è stato provvisoriamente interdetto alla circolazione in direzione di Iglesias, a causa di un sinistro stradale verificatosi nei pressi del chilometro 3, nel territorio comunale di Elmas.

Secondo le prime informazioni, un veicolo ha perso aderenza con l’asfalto, finendo per ribaltarsi. Le tre persone che si trovavano all’interno dell’automobile hanno riportato delle lesioni, che tuttavia non sembrerebbero destare particolare preoccupazione per la loro salute.

A seguito della segnalazione, sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del servizio 118, unitamente al personale dell’Anas e agli agenti della polizia municipale di Elmas, incaricati di effettuare i rilievi necessari e di adoperarsi per ripristinare la normale fluidità del traffico nel minor tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it