Capoterra, folle atto vandalico: un quartiere resta senz’acqua | L’ira del sindaco

Una bravata degenerata o forse qualcosa di più studiato. Sta di fatto che c’è la mano di qualcuno dietro l’assenza di acqua con cui si è svegliato oggi il quartiere Santa Rosa a Capoterra.

“Stanotte, alcuni individui, forzando la porta, sono entrati dentro la cabina dell’impianto di distribuzione di Santa Lucia” denuncia il sindaco Beniamino Garau, che sui social mostra la foto della serratura forzata.

“Al momento i tecnici di Abbanoa sono sul posto per risolvere il problema ma ci vorrà tempo per ripristinare il servizio. Il quartiere interessato sarà in particolare Santa Rosa e zone limitrofe al centro abitato”.

Intanto è già scattata la caccia ai responsabili: “Grazie al servizio di video sorveglianza, presto scopriremo chi sono i responsabili”.

