Cagliari piange Enrico “Chicco” Corti, ingegnere e professore di ingegneria e architettura in città. Al suo impegno si deve il Puc (Piano Urbanistico Comunale) della città.

“Con dispiacere apprendiamo della scomparsa del Professore Enrico Corti. È stato maestro di generazioni di professionisti, architetti, urbanisti e ingegneri… ma non solo. Figura di riferimento della comunità scientifica alla quale mancherà oltre la sua persona, anche la continua ricerca innovativa a servizio della società. Ciao Chicco” ha commentato l’Ordine degli Architetti.

“Maestro di urbanistica e di impegno civile a cui tante generazioni di professionisti siamo debitori per i suoi insegnamenti sia accademici che di stile, approfondimento e gentilezza. A Chicco, Cagliari deve l’attuale Piano Urbanistico Comunale e una costante attenzione a quanto l’amministrazione sta facendo per adeguare il PUC, presenziando anche in prima fila all’avvio del percorso partecipativo pochi mesi fa” è invece il ricordo di Matteo Lecis Cocco-Ortu, attuale assessore all’Urbanistica di Cagliari.

Un’eredità di professor Corti nel nuovo PUC è stata la pianificazione delle aree strategiche attraverso “progetti guida”, a cavallo tra pianificazione urbanistica, programmazione e qualità architettonica.

“Per noi suoi allievi anche l’invito a leggere le trasformazioni della città in relazione alle persone e a tutti i saperi anche molto differenti che concorrono alla costruzione della realtà, con la consapevolezza della complessità e la centralità della persona” conclude Lecis.

