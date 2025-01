L’ex edicola situata in via Roma all’angolo con via Sassari a Cagliari torna a far discutere. Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna, ha infatti promosso un’interrogazione al Consiglio per la rimozione della struttura.

Al di là della scaduta concessione, il motivo sarebbe da ricondurre ai gravi episodi di pericolo che sono stati denunciati da diversi cittadini accaduti proprio nei dintorni della ex edicola.

Il consigliere ha denunciato che diverse persone siano state importunate nell’area da alcuni senzatetto, sfruttando i punti ciechi favoriti dall’edicola.

Oltre a ciò, spesso e volentieri si sarebbe notata una situazione di pesante degrado tra risse e bottiglie rotte trovate nei dintorni dello stabile. La richiesta di Mura, pertanto, sarebbe quella di implementare la sicurezza nella zona, che sta divenendo sempre più critica.

