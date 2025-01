Un post sui social avvolge di mistero la tragedia dell’Isola Rossa, dove hanno perso la vita Maurizio Rossi, 77 anni, e Pietro Satta, 48 anni. Non sono infatti chiari l’esatto orario dell’impatto della barca “Garupa” sulle rocce e il momento in cui è stato avviato il sistema dei soccorsi per i due pescatori coinvolti, con il secondo punto al centro delle polemiche dopo la testimonianza della pagina “Follow Dé Sun”.

Sull’ora dell’incidente l’unico riferimento temporale è l’ultimo accesso su WhatsApp di Maurizio Rossi, registrato alle 7:33 del mattino. Ma per quanto riguarda i soccorsi, invece, il gruppo di escursionisti che gestisce la pagina social ha notato qualcosa di particolare durante una passeggiata mattutina.

Si tratta di un grande oggetto in mare davanti alla scogliera, scattando cinque foto nitide alle 9:20 del mattino, come attestato dai post. Immagini che anticipano di almeno tre ore l’orario ufficiale in cui è stato attivato il sistema di soccorso, ovvero tra le 12:30 e le 12:40.

“Abbiamo visto questa cosa in mare – scrivono – e non capivamo cosa fosse, se un’imbarcazione rovesciata oppure una carcassa di un qualche animale marino. Fatto sta che abbiamo chiamato alle 9.37 la capitaneria di Porto Torres segnalando il fatto ed esponendo il nostro dubbio se fosse l’una o l’altra”.

“Chi ci ha risposto ci ha detto che loro non avevano avuto nessuna segnalazione, come se la nostra non fosse tale, e che non ci potevano fare niente,decidendo che non era una segnalazione degna di essere approfondita. Al che abbiamo chiamato anche il porto turistico di Isola Rossa ed anche loro sono rimasti stupiti dalla risposta che ci aveva dato la capitaneria”.

“Fatto sta che la notizia ufficiale è che l’allarme è stato dato alle 12.40 da dei bagnanti e c’è stato un tempestivo intervento di guardia costiera. Le cose non sono andate così, al di là del fatto che magari sarebbe stato troppo tardi o meno, qualcuno non ha fatto il proprio dovere”.

Questa testimonianza solleva un interrogativo chiave: perché l’allarme non è stato lanciato prima? Sebbene il post stesso suggerisca che, anche con un intervento tempestivo, l’esito della tragedia avrebbe potuto restare immutato, resta il dubbio sulle tempistiche.

Un aspetto fondamentale per le indagini, che ora includono non solo la dinamica dell’impatto, ma anche se vi siano state lacune o ritardi evitabili.

