Una giovane originaria di Arzachena si trova in gravi condizioni dopo essere precipitata dal quarto piano di un albergo a Malta. La vicenda, avvenuta ieri, presenta ancora contorni poco chiari e le autorità maltesi sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Non si esclude nessuna ipotesi.

La ragazza si trovava a Malta da alcuni giorni in compagnia di un’altra persona di Arzachena. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto prima della caduta nel vuoto, ma la giovane ha riportato lesioni gravissime ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per stabilizzare le sue condizioni.

Sono in corso gli interrogatori e la raccolta di testimonianze per chiarire se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o se vi siano responsabilità di terzi.

