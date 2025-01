I Carabinieri del Nas di Cagliari negli ultimi giorni hanno condotto una serie di ispezioni igienico-sanitarie in attività di preparazione e somministrazione di alimenti, rilevando gravi irregolarità che hanno portato a sequestri amministrativi e ulteriori verifiche.

A Iglesias, in un ristorante specializzato nella preparazione di sushi, è stata riscontrata l’assenza di registrazioni obbligatorie nelle schede Haccp relative alle operazioni di abbattimento del pesce destinato al consumo crudo. Tale violazione ha determinato il sequestro amministrativo dell’intera area cucina e delle attrezzature utilizzate.

Le ispezioni sono state effettuate anche a Cagliari, dove in due ristoranti del capoluogo hanno portato a risultati altrettanto allarmanti. Nel primo sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie estremamente carenti, come accumuli di sporcizia, attrezzature non sanificate e la presenza di materiali estranei all’attività di ristorazione, aumentando il rischio di contaminazione alimentare.

Nel secondo sono state riscontrate violazioni che hanno portato al sequestro amministrativo sia dell’ambiente sia delle attrezzature. Le violazioni riguardano l’omissione di comunicazione alle autorità competenti sull’apertura dello stabilimento alimentare, la presenza di residui di materiale edile nei locali e mancata compilazione delle schede operative Haccp.

Le autorità amministrative sono state informate delle irregolarità, e il Nas di Cagliari proseguirà con ulteriori accertamenti per determinare eventuali responsabilità aggiuntive.

