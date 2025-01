Ancora sbarchi nel Sud Sardegna. Nella notte, a Porto Pino, i Carabinieri della Stazione di Giba hanno rintracciato e soccorso 12 cittadini extracomunitari, tra cui 11 uomini e una donna, presumibilmente di nazionalità algerina. I migranti, appena sbarcati lungo la costa, sono stati trovati in apparenti buone condizioni di salute.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di persone lungo la spiaggia, un’area già nota come punto di approdo per sbarchi migratori. Sul posto, i militari hanno verificato la situazione, prestato assistenza e accertato che nessuno dei migranti necessitava di cure mediche urgenti. Non è stato possibile individuare il natante utilizzato per lo sbarco, che potrebbe essere stato abbandonato o ripreso in mare.

Dopo le procedure di identificazione preliminare, i migranti sono stati trasferiti presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir, utilizzando mezzi forniti da una ditta convenzionata. L’operazione di trasferimento è stata effettuata sotto la scorta dei Carabinieri di Giba, nel rispetto delle procedure di sicurezza e assistenza previste.

