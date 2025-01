“La violenza non prende il treno”. È la campagna di sensibilizzazione lanciata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, FAST, Or.S.A. Partirà martedì 28 gennaio dalla stazione di Cagliari.

Dalle 8.30 e fino alle 15, ai viaggiatori sarà consegnato un volantino-lettera aperta. “Sempre più frequentemente – scrivono le sigle sindacali – assistiamo a episodi di aggressione e violenza nei confronti dei capitreno e di tutto il personale di stazione front-line”.

Solo nel 2024 si sono registrati oltre 800 episodi violenti ai danni del personale che lavora in treno o in stazione: senza contare le minacce, gli sputi e gli insulti, che spesso sfuggono alle statistiche. Da domani a martedì 4 febbraio, il personale ferroviario indosserà, come segno di protesta, una spilla personalizzata con il logo “La violenza non prende il treno”.

Dopo Cagliari, l’iniziativa si sposterà nelle stazioni di Oristano e Sassari (29 gennaio), Carbonia, Iglesias e Villamassargia il 30 gennaio, San Gavino il 31 gennaio, Olbia (il 3 febbraio) per concludersi il 4 febbraio nuovamente a Cagliari.

