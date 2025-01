Una vacanza a Malta finita in una drammatica caduta per Claudia Chessa, 18enne di Arzachena sopravvissuta miracolosamente a un volo dal quarto piano di un hotel a Paceville.

La ragazza è attualmente ricoverata in gravi condizioni, ma viva grazie al tendone di un ristorante al piano terra che ha attutito l’impatto. L’episodio, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, è al centro di un’indagine da parte della polizia maltese, che ipotizza una lite con il fidanzato Alessio Lupo, 28 anni, anch’egli di Arzachena e in vacanza con lei.

La famiglia della ragazza è molto nota ad Arzachena, dove la notizia ha destato sconcerto e apprensione. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani stavano trascorrendo una vacanza spensierata a Paceville, fino al drammatico episodio della caduta. Le indagini si concentrano su una possibile lite tra i due, ipotesi corroborata da testimonianze e interrogatori raccolti dagli inquirenti.

Claudia Chessa è stata soccorsa immediatamente dopo essere precipitata da un’altezza di circa 12 metri e trasportata d’urgenza all’ospedale universitario Mater Dei. Lì è in attesa di un intervento chirurgico per trattare una frattura alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al contrario, Alessio Lupo sembra essere sparito: secondo indiscrezioni, avrebbe già fatto rientro in Sardegna. La polizia maltese prosegue con le indagini, mantenendo il massimo riserbo.

