Due auto stavano percorrendo la strada che collega Nuoro e Orgosolo, quando giunta vicino al bivio per Galanoli si sono scontrate tra loro.

Un’auto in particolare ha riportato gravi danni. Si tratta di una Fiat Panda, al cui interno si trovavano quattro persone. Dopo le visite dei soccorsi, sono state portate in ospedale in codice giallo per alcuni accertamenti.

Illeso invece il conducente dell’altro veicolo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della strada, che è stata chiusa per diverse ore causando notevoli disagi. Insieme a loro sono giunte anche le forze dell’ordine, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

