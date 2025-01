A Cagliari sono partiti i lavori di rimozione dell’edicola tra via Roma e via Sassari, oggetto di numerose segnalazioni in Comune. A renderlo noto è il consigliere comunale Roberto Mura.

“Ringrazio il Sindaco perché ha ascoltato le richieste mie e di tanti cittadini e attività produttive che non potevano più sopportare questa situazione di degrado. Ora è necessario un ultimo sforzo per trovare una sistemazione sicura e decorosa per queste persone e restituire ai portici di via Roma il lustro che meritano”.

