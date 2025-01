Si va verso il proscioglimento per l’ex governatore sardo Christian Solinas e per l’ex assessora Valeria Satta nel filone del processo che riguarda alcune nomine in Regione, ritenute irregolari.

La decisione verrà formalizzata nella prossima udienza prevista il 13 febbraio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari. Le difese, con gli avvocati Salvatore Casula e Massimiliano Ravenna, a conclusione del dibattimento hanno chiesto l’assoluzione dall’accusa di abuso d’ufficio perché il fatto non costituisce più reato nell’ordinamento giuridico.

Il pubblico ministero Andrea Vacca, aveva presentato una istanza per sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta ma è stata rigettata.

Questo filone del processo sulle nomine che vede imputati Solinas e Satta riguarda gli incarichi della allora direttrice generale della presidenza della Giunta regionale, Silvia Curto, e del dg della Protezione civile Antonio Pasquale Belloi: entrambi, secondo l’accusa, non avrebbero avuto i requisiti.

