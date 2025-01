Aree pedonali nel quartiere Marina: da domani e sino al 31 ottobre, tutti i giorni della settimana per 24 ore, sono istituite in via Cavour, nel tratto compreso tra la via Sant’Eulalia e la via Lepanto; in via Dei Mille, nella parte compresa tra la via Cavour e la via Roma, inclusa la traversa; in via Sant’Eulalia, nel tratto compreso tra la via Sicilia e la via Cavour; in via Porcile, nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Sardegna.

Il Consorzio per il centro Storico dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 7 alle 11 dei giorni feriali, con una sosta massima consentita della durata di 15 minuti.

Il divieto della circolazione e della sosta sarà vigente per tutte le categorie dei veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi dei disabili, di soccorso, di polizia e di emergenza.

