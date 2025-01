Sono stati oltre 6 milioni e mezzo i passeggeri che sono transitati per i porti della Sardegna nel 2024 e oltre 684mila invece i crocieristi.

Si tratta dei numeri record dello scorso anno, che hanno fatto registrare un aumento del 4,5% rispetto al 2023. Soprattutto per quanto riguarda il settore crocieristico, che nel complesso ha fatto segnare un aumento addirittura del 57,5% rispetto all’anno precedente.

In particolare, Cagliari è divenuta la città leader per quanto riguarda il transito crocieristico con ben 541.212 passeggeri che sono scesi nel capoluogo.

Numeri più che positivi anche per il trasporto merci, con il passaggio al Porto Canale di Cagliari che è cresciuto del 78% nel corso di un anno. L’unico dato in calo è quello relativo alla movimentazione delle rinfuse solide.

“Chiudiamo con grande soddisfazione un anno di intensa attività per i nostri porti di Sistema – ha affermato Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Il 2024 ha rappresentato il picco di una rapida risalita che, in appena quattro anni, ha colmato la crisi del 2020 e superato, in termini di crescita, i risultati eccellenti del 2019 e, non ultimi, quelli del 2023″.

