Venerdì 31 gennaio, la presidente Alessandra Todde e l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, saranno a Roma dal ministro dell’Ambiente e della Transizione energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L’incontro servirà per definire tempi e modalità per la modifica del Dpcm relativo al piano di approvvigionamento energetico dell’isola, propedeutico alla chiusura delle centrali a carbone.

Ma anche per confrontarsi in merito all’impugnazione della legge 20 sulle aree idonee e per altri importanti provvedimenti che riguardano la Sardegna.

