Paura ieri sera a Siniscola. Intorno alle 23:50, un incendio ha distrutto un Mitsubishi Pajero parcheggiato in via Vivaldi.

Sul posto è intervenuta la squadra 9A dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha lavorato per spegnere le fiamme, bonificare l’area e mettere in sicurezza la zona.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi dolosa. Presenti sul luogo anche Carabinieri e Polizia di Stato, impegnati nelle indagini.

