Incidente con ribaltamento questa mattina sulla 131. Intorno alle 8, una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta al km 214 in direzione Porto Torres, per un’auto finita sottosopra per cause ancora da accertare.

Il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo, che si è quindi ribaltato, ma fortunatamente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo grazie all’aiuto di alcuni automobilisti di passaggio.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale di Tempio e Macomer, il personale del 118 e l’Anas.

