I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Sassari, insieme ai militari della Guardia di Finanza di Porto Torres, hanno fermato un passeggero svizzero appena sbarcato dalla nave proveniente da Genova.

L’uomo trasportava nel proprio veicolo 1.300 sigaretti in confezioni da 10 pezzi, privi del contrassegno di Stato, configurando così come contrabbando.

Al fermato è stata applicata una sanzione amministrativa di 16.250 euro, calcolata in base all’art. 84 del D.Lgs. n° 141/2024 (5 euro per grammo di tabacco illegale fino a 15 kg). Tuttavia, ha beneficiato del ravvedimento operoso, pagando solo 3.250 euro.

La normativa vigente prevede che un viaggiatore possa importare senza Iva, accise e dazi fino a 100 sigaretti, 50 sigari, 200 sigarette o 250 g di tabacco, purché l’acquisto sia di natura non commerciale e il valore complessivo non superi i 300 euro (430 euro per viaggiatori aerei o via mare).

