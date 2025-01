Mauro Maschio è il nuovo direttore generale del Banco di Sardegna. Il consiglio direttivo dell’istituto di credito lo ha nominato oggi al termine della seduta in cui sono stati approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2024.

Maschio, già operativo come vice direttore generale dal novembre 2024, subentra a Giuseppe Cuccurese, che andrà in pensione dopo quasi 13 anni di servizio. Il nuovo dg ha ricoperto numerosi ruoli di vertice nel gruppo UniCredit, sia in Italia sia all’estero, e vanta una ottima esperienza in ambito retail, corporate, private e digital transformation.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti dalla banca nel 2024, il presidente Gianfranco Farre si dice più che soddisfatto.

“L’esercizio 2024, al netto della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Bibanca, si conferma in continuità con gli ottimi risultati del 2023 e costituisce la base per proseguire il percorso di crescita sostenibile intrapreso negli ultimi anni”, spiega.

Il documento approvato dal consiglio direttivo evidenzia un utile netto di 239 milioni di euro, che corrisponde a un notevole rafforzamento della solidità patrimoniale e al miglioramento degli indicatori di efficienza.

