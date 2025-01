Nei giorni scorsi, il centrodestra aveva avviato una interrogazione all’amministrazione comunale di Cagliari chiedendo lumi sui ritardi in corso per il trasferimento degli operatori dal Mercato San Benedetto alla temporanea struttura di piazza Nazzari.

La risposta non si è fatta attendere. L’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra mena duro sui consiglieri d’opposizione elencando una serie di mancanze – a suo dire – lasciate dall’amministrazione Truzzu agli operatori e ai cittadini. Mancanze che oggi starebbero creando quei ritardi sui quali il centrodestra sta battendo ferro.

“Tra ottobre 2022 e luglio 2023, la giunta Truzzu annunciava l’apertura del mercato provvisorio per l’inizio del 2024. A fine 2023 l’annuncio dell’acquisto degli arredi: significa che si annunciavano aperture di un mercato che non esisteva, perché non era nemmeno arredato. E quegli arredi sono stati effettivamente acquistati solo a giugno 2024″ svela l’assessore.

E a chi chiede certezze, risponde ancora più duramente.

“Nell’interrogazione si chiedono certezze, ma qui l’unica certezza è che noi avremmo dovuto trovare un mercato provvisorio già operativo, invece abbiamo trovato un cantiere. Questo fatto non può essere smentito, semplicemente perché non avevate idea di come stessero andando i lavori né di come fosse la struttura che avete visto per la prima volta in occasione del sopralluogo congiunto delle Commissioni Sviluppo economico e Opere strategiche, avvenuto in data 11 settembre 2024. Mi chiedo: come mai nei due anni precedenti non è stata proposta dalla vostra maggioranza nessuna azione per denunciare la giusta apprensione rispetto all’apertura di un mercato che non esisteva? I cagliaritani e i concessionari non avrebbero avuto allora lo stesso diritto di oggi a essere informati? In politica, come nella vita, ci vuole coerenza più che battaglie di scopo che si rivelano assalti alla baionetta contro la granitica fortezza della verità”.

E di come fosse il mercato provvisorio non avevano idea nemmeno i concessionari: infatti, fa sapere Serra, “solamente dopo l’insediamento della Giunta Zedda hanno avuto l’opportunità di visionare per la prima volta la struttura, prima con il Comitato e, a partire da ottobre 2024, con tutti gli operatori, dando così la possibilità di visionare i box, verificare gli arredi presenti e, ovviamente, segnalare criticità. Questa è condivisione delle scelte, questa è trasparenza dell’azione dell’Amministrazione”.

E sull’allarme parcheggi, l’assessore denuncia i buchi di memoria dei consiglieri di centrodestra.

“Sull’allarme parcheggi dovreste comunicare ai cittadini che il progetto del nuovo mercato con l’eliminazione dei 150 stalli intorno all’attuale struttura è della precedente Giunta di centrodestra. E, per quanto il 5 luglio 2023 annunciavate 400 parcheggi nuovi di zecca, questi non si sono visti durante la vostra amministrazione. Ancora una volta ha dovuto risolvere la Giunta Zedda, con l’istituzione a settembre 2024 di oltre 120 stalli nelle aree del quartiere San Benedetto e l’ultimazione del parcheggio sotterraneo di Piazza Nazzari, che aprirà contestualmente al Mercato provvisorio”.

Infine un invito all’opposizione in vista dei prossimi mesi.

“Auspico che da questo momento in poi si superino le polemiche e che ci possa essere uno sforzo comune per rasserenare tutti, in particolare i cittadini, che potranno continuare ad andare a fare la spesa al Mercato di San Benedetto fino a prossima comunicazione. Siamo sicuri, inoltre, che la cittadinanza non farà mancare la sua presenza quando sarà finalmente aperto il Mercato provvisorio di Piazza Nazzari. Questa Giunta sta facendo un faticoso intervento sul disordine dei vostri lavori”

