La Regione Sardegna ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso “Efficientamento energetico degli edifici pubblici”.

Ha come obiettivo la selezione delle opere da finanziare nell’ambito del programma regionale Fesr 2021-2027.

Per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici della Sardegna, la Giunta regionale ha destinato i primi 40 milioni di euro di risorse comunitarie a favore di comuni, province, città metropolitane, università, consorzi industriali, unioni di comuni e comunità montane, che possono presentare una proposta di finanziamento fino al 30 maggio 2025.

L’avviso pubblico è frutto del lavoro guidato dall’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu e si inserisce nel solco tracciato dalla direttiva europea dell’aprile 2024, denominata direttiva Epbd – energy performance building directive, meglio nota in Italia come direttiva “Case green”, il cui scopo è quello di ridurre il consumo energetico degli edifici e le loro emissioni di gas serra per arrivare a una sostanziale neutralità climatica entro il 2050.

“Si tratta di un passaggio importante e di un segnale concreto verso gli enti pubblici presenti nel territorio regionale – spiega l’assessore – per la riqualificazione energetica ed ambientale degli edifici pubblici che potranno contribuire in modo significativo alla riduzione sia delle emissioni di gas climalteranti che del consumo energetico”.

