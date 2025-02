Lo stilista sardo Antonio Marras ha reso noto sui social l’abito principale che la conduttrice Geppi Cucciari indosserà durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Un omaggio alla Sardegna sin dal primo bozzetto.

Si tratta di un abito jaquard con il disegno di un Nuraghe lungo la gonna, un bustino steccato con scollo a conchiglia e balconcino interno in paillettes a scaglie nere.

“Geppi è Sardegna, e la Sardegna è il mondo. Geppi è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne. Geppi è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un nuraghe, curato in ogni dettaglio” ha spiegato Marras. Che per il Festival sta curando anche il look che il cantante Simone Cristicchi porterà in scena in ogni serata.

Di seguito l’abito mostrato in anteprima nelle storie social dello stilista.

