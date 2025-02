Il Cagliari coglie una vittoria chiave in ottica salvezza superando per 2-1 il Parma alla Unipol Domus. Decisivi un autogol (su colpo di testa di Adopo) e una straordinaria marcatura di Coman.

Non era una partita come le altre, e il fatto che il primo tempo passi in maniera noiosa e con pochi spunti (palo di Mina) la dice lunga sulla tensione di entrambe le squadre.

Il secondo tempo è di tutta un’altra pasta. Vantaggio un po’ casuale (autogol), poi il golazo di Coman che si presenta come meglio non si può al pubblico della Unipol Domus.

La stanchezza però ha fatto capolino nel finale. E nessuna delle due squadre hanno avuto la forza di fare di più. Meglio per il Cagliari, che sale in classifica a +4.

La Partita.

Le due squadre si distinguono per grande attendismo in avvio, anche se il Cagliari quando scende può far male. Al 23’ la prima occasione: angolo dalla sinistra di Felici, Mina colpisce di testa e la palla si stampa sul palo. Il Parma si scuote, prende in mano la gara e va anche a segnare con Bonny, ma il Var annulla per fuorigioco. Dopo di che il primo tempo si spegne nel nulla.

Il Parma si affaccia alla ripresa col palo di Bonny. È la scintilla che sveglia i rossoblù: al 55’ Vogliacco devia nella sua porta un colpo di testa di Adopo; al 70’ Coman si presenta al popolo sardo con un gran gol dalla distanza. È 2-0. Gli uomini di Pecchia non ci stanno e al 78’ riaprono la gara con un colpo di testa di Leoni. Nel finale non succede più nulla, fino al fischio finale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it