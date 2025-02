Rallenta la corsa della Torres che tra le mura amiche del Vanni Sanna viene bloccata sullo 0-0 dal Gubbio. I rossoblù rimangono terzi in classifica nel girone B di Serie C, ma le posizioni migliori si giocano in un pugno di punti.

Poche emozioni in campo. Gli uomini di Greco sono stati imbrigliati da una formazione arrivata in Sardegna col proposito di strappare un punto. Obiettivo raggiunto, visto che i sassaresi non sono riusciti ad essere pericolosi come loro solito.

