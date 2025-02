Villanova Monteleone piange la scomparsa della piccola Natalie. Aveva appena 8 anni e giovedì scorso era stata sottoposta a una operazione alle tonsille all’ospedale civile di Alghero.

La Procura di Sassari ha avviato una indagine per ricostruire la vicenda: sequestrate le cartelle cliniche e gli esami medico-legali post mortem per stabilire i fatti ed verificare eventuali responsabilità. La Asl, invece, ha disposto accertamenti con riscontro diagnostico.

Secondo quanto reso noto, la bambina era stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico otorinolaringoiatrico. Nel decorso post operatorio, i medici non avevano riscontrato criticità, a tal punto che erano state programmate le dimissioni.

Nella serata di sabato 8 febbraio, però, la bambina ha accusato alcune complicanze e si è sentita male. A quel punto, si è reso necessario il trasferimento nel reparto di Rianimazione dove l’intervento dei medici e dei rianimatori non è bastato. Il cuore di Natalie ha smesso di battere poco prima delle 21.

Intanto sui social Quirico Meloni, sindaco di Villanova Monteleone, ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto.

“La piccola Natalie è volata prematuramente in cielo, lasciando sgomenti ed increduli tutti noi. Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità. Morire a soli 8 anni dopo una operazione alle tonsille non è cosa facile da accettare”.

