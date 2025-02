Operazione antidroga della Polizia di Stato di Cagliari, che ha portato all’arresto in flagranza di 3 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è stato condotto dagli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

L’operazione è scattata dopo un’attenta attività di osservazione. Gli agenti hanno fatto irruzione in un’abitazione di Selargius, di proprietà di una donna incensurata di 50 anni. La padrona di casa ha tentato di distrarre i poliziotti per permettere la fuga di due uomini presenti nella sua proprietà, ma il tentativo è stato vano.

Mentre alcuni agenti la trattenevano, altri hanno scavalcato la recinzione, inseguendo e bloccando i due fuggitivi. Uno dei due uomini è stato trovato in possesso di 400 grammi di cocaina, nascosti in un beauty case, insieme a un bilancino di precisione. Il secondo è stato rintracciato e fermato in un’area della proprietà caratterizzata da vegetazione incolta e masserizie abbandonate.

Durante la perquisizione personale, la cinquantenne è stata trovata in possesso di 8 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Inoltre, all’interno di una cassaforte sono stati sequestrati 3.750 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto, i tre indagati sono stati sottoposti all’udienza per direttissima. Il Gip ha convalidato gli arresti e disposto per tutti la misura della detenzione domiciliare.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it