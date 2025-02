Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Siliqua hanno deferito in stato di libertà un operaio 39enne del posto, a seguito di un controllo su strada che ha portato all’accertamento di irregolarità nel trasporto di un’arma da caccia e alla guida in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio, i militari, nell’ambito di un servizio di perlustrazione, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare del soggetto, riscontrando che lo stesso trasportava un fucile semiautomatico, regolarmente denunciato ma custodito in modalità non conforme alla normativa vigente e con titolo scaduto. Contestualmente, è stato sottoposto a controllo etilometrico, che ha evidenziato un tasso alcolemico di oltre due volte il limite massimo consentito per la guida.

A seguito delle violazioni accertate, l’arma e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro, così come il veicolo, che sarà oggetto di provvedimenti per la confisca. La patente di guida è stata ritirata. L’Autorità Giudiziaria e Amministrativa sono state informate per le successive decisioni di competenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it