Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna, ha parlato in occasione della Conferenza regionale per le politiche del lavoro svoltasi oggi a Nuoro, promossa dall’assessorato del Lavoro in collaborazione con l’Aspal.

In merito ai costi della manifattura e dell’industria, della logistica e della scarsità di competenze specializzate: “Se non riparte il centro della Sardegna, non riparte la Sardegna. Dobbiamo interrogarci su come costruire un modello economico sostenibile e su quali settori puntare per garantire uno sviluppo duraturo e inclusivo. È necessario un cambio di passo affinché questa componente diventi centrale nel Pil dell’isola”.

Todde si è anche soffermata sul tema della trasformazione tecnologica: “La tecnologia è uno strumento, né buono né cattivo. Sta a noi decidere come sfruttarla per il nostro sviluppo. Viviamo un’epoca in cui il mondo evolve a un ritmo che non ci chiede il permesso. Se non ci adattiamo, rischiamo di perdere opportunità e di vedere i nostri giovani costretti a cercare altrove il loro futuro”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it