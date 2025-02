Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi locali dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino.

La cerimonia si è tenuta alla presenza delle autorità locali e della direzione della Asl del Medio Campidano. Ora, il reparto rinnovato dispone odi 10 stanze per un totale di 18 posti letto, suddivise in due camere singole e otto camere doppie, tutte dotate di bagno dedicato e culle per i neonati.

Inoltre, è stata allestita una camera di isolamento con sistema di aerazione a pressione negativa e si è dotato il reparto di strumentazioni moderne per il monitoraggio delle gravidanze.

Grande soddisfazione per il direttore del reparto Antonio Campiglio: “Finalmente siamo pronti a dare delle certezze per la salute delle donne e dei neonati del territorio, grazie all’umanità delle cure che questo reparto ha sempre dimostrato, alla professionalità e alle competenze dei nostri operatori, medici, infermieri, ostetriche, pediatri e oss”.

“La mia speranza – ha proseguito – è che questa ristrutturazione possa fungere da volano per riportare l’Ospedale di San Gavino ai fasti del passato: ne ha tutte le potenzialità e il territorio ne ha bisogno”.

Alla gioia di Campiglio, si è aggiunta anche quella di Giorgio Carboni, direttore generale della Asl Medio Campidano: “L’inaugurazione dei nuovi locali dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Nostra Signora di Bonaria è un segnale tangibile dell’impegno della Asl nel migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità. Un passo avanti importante per un futuro all’insegna della salute e del benessere”.

