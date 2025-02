La situazione del punto nascita di Lanusei al centro di un’interrogazione parlamentare. Ad annunciarlo è il deputato di Forza italia e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute, Ugo Cappellacci.

“Ho depositato un’interrogazione parlamentare sulla chiusura del punto nascita dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, sospeso dal 2021 e mai riattivato, che ha costretto le donne dell’Ogliastra a lunghi e rischiosi spostamenti per partorire” spiega l’ex governatore.

“Nonostante l’Asl avesse dichiarato la chiusura temporanea per carenza di pediatri, la situazione è rimasta invariata, privando un territorio di oltre 57.000 abitanti di un servizio essenziale. Il criterio del numero minimo di nascite non può giustificare la chiusura quando la distanza dagli altri ospedali rappresenta un grave disagio per le famiglie”.

Cappellacci conclude: “Con questa interrogazione, pur sapendo che la competenza è regionale, chiedo al Ministero della Salute, un intervento urgente, per quanto gli sarà possibile, affinché, le donne dell’Ogliastra non siano lasciate senza un servizio vitale. Il punto nascita di Lanusei deve riaprire”.

