Leonardo Pavoletti, attaccante e capitano del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A raccontando il suo rapporto con la città e con la Sardegna in cui vive ormai da 8 anni.

“Cagliari mi ha studiato e accettato. Poi è nato il vero amore e mi hanno donato tutto loro stessi. Non posso fare altrimenti. Ogni giorno un clima perfetto, bella città, le persone ti rispettano. Cagliari è unica, ne parlano poco in Italia ma Cagliari sta assimilando il suo vero valore. Mi sento adottato, mi sento uno di loro, penso come loro, vivo la città come loro, ho una parte forte di amici toscani ma sto diventando sempre più sardo e questa cosa mi piace”, ha dichiarato il capitano rossoblù.

Pavoletti ha parlato anche del suo proseguo di carriera: “Pian piano si sta esaurendo. Cerco di prendere quello che mi viene offerto. C’è un momento in cui puoi mangiare il mondo, ti confermi, ti affermi, il campo conta più di tante altre cose e ti focalizzi sul rettangolo verde. Crescendo ti accorgi che ci sono altri valori che servono al club. Ora sono un collante fra squadra e società, fra squadra e mister, sono una sorta di fratello maggiore: a volte affettuoso e a volte severo. Sto costruendo una nuova professionalità che fino a qualche anno fa non pensavo di avere“.

