Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (fischio d’inizio alle ore 15:00), valevole per la 25a giornata del campionato di Serie A.

Sull’Atalanta: “Non credo che doserà le energie, sono abituati a giocare tre partite a settimana e non fanno mai più di 2 o 3 cambi. Mi aspetto la miglior formazione possibile dell’Atalanta, hanno diverse soluzioni. Data la partita dell’andata sappiamo che sfidiamo una squadra matura che ti pressa forte e ti tiene bassa nella tua metà campo”.

Sulla partita: “Giocando con sacrificio potremmo fare vedere tutti i nostri punti di forza. Dobbiamo essere bravi a proporre gioco, è importante farlo per giocarti le partite, ed essere anche bravi a tenere le posizioni”.

Su Florinel Coman: “Ha attirato l’attenzione perché è stato determinante ma andiamo con i piedi di piombo nonostante il fatto che conosciamo le sue qualità. E’ un bravo ragazzo, è ricettivo e lavora bene. Non dobbiamo trattarlo da salvatore della patria ma farlo lavorare bene anche perché deve recuperare la forma”.

Sull’infortunio di Gaetano: “Mi dispiace dover fare a meno di Gaetano a prescindere dal fatto che dovesse partire titolare o meno. Dico sempre che ho delle alternative e che senza infortuni non potrei usare tutti i giocatori”.

