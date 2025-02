Nella giornata di ieri è arrivata l’approvazione della commissione competente, con i soli voti della maggioranza, al documento della Giunta decurtato dalle norme di impegno finanziario poiché la manovra non è stata ancora approvata e la regione può spendere solo in dodicesimi.

“Entro fine mese il disegno di legge di riorganizzazione della sanità potrà essere in Aula“, ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Piero Comandini.

Non mancano le frizioni con il Consiglio delle Autonomie locali perché il testo non contiene riferimenti alle autonomie locali con possibile salto del passaggio dei 15 giorni di attesa del parere del Cal.

“Dagli uffici della presidenza del Consiglio è arrivata la comunicazione che non ci sarà necessità di passare attraverso il parere del Cal, quindi, chiusa la votazione del ddl 40, ora ci saranno solo i dieci giorni tecnici per la relazione di minoranza e verosimilmente si entrerà in aula tra il 25 e il 26 febbraio”, precisa la presidente della commissione Carla Fundoni.

