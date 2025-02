Non sono mancati i momenti di ilarità e “iconicità” per Mahmood durante la conferenza stampa di presentazione della serata odierna del festival di Sanremo.

In particolare, al cantante ad un certo punto è stato chiesto quale sarebbe potuto essere il suo atto scaramantico prima di salire sul palco in veste di conduttore: “Io di solito non ho riti scaramantici, ma se quello che avevo fatto nel 2019 aveva funzionato bene, allora meglio non ripeterlo: ora la situazione è diversa. Dobbiamo trovare un nuovo rito scaramantico…”

A questo punto comincia un simpatico dialogo con Geppi Cucciari, che questa sera sarà co-conduttrice con lui: “Ajò consigliamene uno”. Poi durante il discorso della collega, l’illuminazione: “Mi hanno regalato delle mutande con una pannocchia disegnata sopra… ci pensiamo”.

Una battuta che poi si è protratta anche in una fase successiva della conferenza. Ad un certo punto infatti è stato chiesto sia a Cucciari che a Mahmood chi si sentissero di ringraziare. Il cantante si è preso un attimo per pensare e allora la conduttrice lo ha incalzato: “Dì pannocchia quando non sai cosa dire, dì pannocchia”.

