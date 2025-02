La Polizia di Stato di Cagliari ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 31 anni per l’ipotesi di reato di rapina.

Nel primo pomeriggio di giovedì, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta sulla linea 112 N.U.E. da parte di un cittadino che riferiva di essere all’inseguimento di un uomo che aveva appena commesso uno scippo ai danni di una donna di mezza età che transitava in viale Merello. In particolare, il presunto autore, dopo averle strappato con forza la borsa, la scaraventava con violenza su un’autovettura in sosta.

Le informazioni raccolte dai testimoni e dai passanti, che nel frattempo avevano soccorso la donna, sono state subito diramate alle altre pattuglie della Polizia di Stato presenti in zona, consentendo di individuare, in breve tempo, il presunto aggressore nei pressi della zona di campagna di Montixeddu, dove il fuggitivo si nascondeva nella folta vegetazione.

L’uomo, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di 110 euro in contanti, asportati dalla borsetta della donna e poi abbandonata in strada durante la sua fuga. La vittima, soccorsa nel frattempo da personale del 118, riportava ecchimosi al braccio. Alla stessa veniva riconsegnato il denaro ed effetti personali.

L’uomo, un 31enne originario di Samassi, per il quale la stessa mattina era stato indagato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di possesso chiavi alterate e ricettazione, è stato accompagnato negli uffici della Questura e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina. I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida.

