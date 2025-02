La serata cover di Sanremo, co-condotta da Geppi Cucciari e Mahmood al fianco di Carlo Conti, è stata tra le più seguite. Tuttavia, se da un lato ci sono state tantissime critiche positive per la sua ironia, c’è anche chi non l’ha colta.

Così una frase pronunciata da Cucciari è finita in un calderone di polemiche che è partito da Napoli. In una gag con Carlo Conti, la co-conduttrice ha tirato in ballo la scelta della regia di creare delle dissolvenze: “Poi la gente pensa che non vada la TV e la butta dalla finestra“.

A quel punto è nato un siparietto tra i due con Conti che ha esclamato: “E che è, l’ultimo dell’anno?”. Da lì è arrivata la risposta della comica che non è stata gradita da tutti: “Eh sì, come a Napoli…”

Forte levata di scudi da parte di tanti napoletani che hanno ritenuto l’ironia di Cucciari fuori luogo e hanno condiviso diversi commenti sui social: “Battuta infelice”, “Te la potevi risparmiare” e c’è chi si dice “profondamente delusa” da questa uscita.

