Paura nella serata di ieri a Porto Torres dove una donna si è schiantata con la sua auto contro un palo della luce.

L’incidente è avvenuto in viale delle Vigne e secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, ma le cause sono ancora da accertare.

L’impatto è stato violento e per un attimo si sono temute serie conseguenze per la donna. Il palo infatti è stato abbattuto e la macchina ha riportato notevoli danni.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma fortunatamente la donna non ha riportato alcuna lesione grave. Successivamente, sono giunti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Il palo invece è stato rimosso dai tecnici dell’Enel.

