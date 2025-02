Dopo una serie accertamenti al Policlinico di Monserrato, è stata dichiarata fuori pericolo la ragazza incinta rimasta ferita in un grave incidente avvenuto a Jerzu nella notte di sabato 15 febbraio.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto in cui era passeggera è uscita fuori dalla sede stradale finendo in un campo sottostante. La 25enne, dall’impatto, era stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Ricoverata inizialmente all’ospedale di Lanusei, è stata poi trasferita a Monserrato dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti. Il responso è stato positivo: sia la mamma che il piccolo sono fuori pericolo.

