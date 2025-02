Il nuovo mercato provvisorio di Cagliari aprirà il 18 marzo. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Zedda in conferenza stampa. La nuova struttura in via Nazzari sostituirà temporaneamente il Mercato di San Benedetto, interessato da lavori di ristrutturazione.

“Ringrazio i dirigenti del Comune per il lavoro compiuto in questi anni. I lavori nel Mercato San Benedetto partiranno a breve, mentre il nuovo mercato è stato curato nel dettaglio, anche nelle correzioni, accogliendo i suggerimenti degli operatori” ha spiegato il primo cittadino di Cagliari.

L’1 marzo sarà l’ultimo giorno in cui il Mercato di San Benedetto rimarrà aperto. Dopo di che avverrà il trasloco degli operatori per la nuova apertura prevista per martedì 18 marzo.

Verranno resi disponibili nuovi parcheggi mentre sono state modificate le linee del Ctm per consentire la mobilità dei potenziali clienti. Ci saranno anche le navette dal parcheggio di via Manzoni che consentiranno di coprire la distanza dal mercato provvisorio.

Sul nuovo Mercato di San Benedetto, Zedda è chiaro: “Abbiamo la necessità di correre per non perdere i finanziamenti. Quindi dobbiamo accelerare il più possibile. Abbiamo le esigenze di consentire agli operatori di lavorare in un luogo nuovo. La struttura temporanea rimarrà anche in futuro, così da poter essere utilizzata anche per altre attività”.

