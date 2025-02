L’Ogliastra parte. Il 28 marzo 2025, le sue imprese agroalimentari sbarcheranno a New York per un evento di promozione territoriale che le metterà in contatto con nuovi mercati, nuove storie, nuove possibilità.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Sardegna e organizzata dal GAL Sulcis Iglesiente, in collaborazione con il GAL Ogliastra e il GAL Sinis, offrirà alle imprese selezionate un contributo a fondo perduto per partecipare. Sarà l’occasione per portare i sapori dell’Ogliastra oltreoceano e farli conoscere a chi ancora non li ha incontrati.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni per i 50 anni dalla scoperta dei Giganti di Mont’e Prama, che si terranno all’Italian Academy della Columbia University, e nella mostra “A Journey to America” dell’artista ogliastrina Maria Lai, ospitata al Magazzino Italian Art di Cold Spring.

“L’Ogliastra è fatta di comunità operose, di menti e mani che coltivano, trasformano, creano. Questa è un’opportunità per far conoscere il nostro lavoro fuori dai nostri confini. Non è solo un evento, ma una strada che può aprire nuovi mercati e nuove collaborazioni. Andiamo a New York con ciò che siamo: autentici, radicati, pronti a farci conoscere“, dichiara Vitale Pili presidente del GAL Ogliastra.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it