Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno tratto in arresto un 50enne del posto, incensurato, a seguito del rinvenimento di due manufatti esplosivi di natura artigianale, noti come “bombe carta”, detenuti illegalmente presso la sua abitazione.

L’operazione trae origine da una mirata attività informativa condotta dai militari nelle settimane precedenti. Il nome dell’uomo era emerso in più occasioni nel contesto di liti di vicinato e dissidi con confinanti, nel corso delle quali avrebbe più volte minacciato di “far saltare tutto in aria”, lasciando intendere di avere accesso a esplosivi o materiali pericolosi. Sebbene tali affermazioni non fossero mai state formalmente denunciate, le segnalazioni raccolte dai Carabinieri hanno portato ad approfondire la situazione e a predisporre una perquisizione domiciliare di iniziativa, eseguita ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso dell’attività, i militari hanno effettivamente rinvenuto due ordigni artigianali all’interno dell’abitazione dell’uomo. Gli esplosivi, dotati di miccia pirotecnica, erano non commerciabili e altamente pericolosi. I manufatti, dal peso rispettivo di 177,5 grammi e 201 grammi, sono stati messi in sicurezza dall’unità artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, che ha accertato che la polvere pirotecnica contenuta, pari a 210 grammi, presentava un fattore di equivalenza esplosiva di circa 140 grammi di tritolo.

Dopo il campionamento del materiale esplosivo per le analisi di rito, gli ordigni sono stati trasferiti in un’area idonea e distrutti in condizioni di massima sicurezza dagli specialisti intervenuti.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione di Dolianova, ha disposto gli arresti domiciliari per il soggetto, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza e l’eventuale utilizzo previsto degli ordigni, nonché per accertare la presenza di altre sostanze o materiali pericolosi.

