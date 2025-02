Papa Francesco, Monsignor Baturi: “Affidiamo al Signore opera dei medici”

Continuano ad essere critiche le condizioni di Papa Francesco e per questo motivo il Vescovo di Cagliari Giuseppe Baturi ha invitato la comunità a stringersi in preghiera per il pontefice.

Il Papa da giorni si trova ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Tanti i fedeli che si sono recati in piazza San Pietro a pregare per lui e ovviamente non mancano le attestazioni di vicinanza da parte di tutto il mondo.

Così monsignor Baturi ha rivolto un invito alla comunità diocesana di Cagliari: “Si fa più intensa la solidale vicinanza al Santo Padre della nostra comunità diocesana”.

“Affidiamo al Signore, medico delle anime e dei corpi, l’opera dei medici e del personale sanitario che si prende cura di lui con dedizione e competenza – ha concluso il vescovo – ed eleviamo la concorde e fiduciosa preghiera affinché gli doni il sollievo nel corpo e nello spirito”.

