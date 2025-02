Cagliari, oltre 300 persone al corteo contro il Ddl Sicurezza

Diversi comitati antifascisti hanno preso parte al corteo che ha sfilato per le vie del centro della città. Non si sono registrati disordini

Si è tenuta ieri a Cagliari una nuova manifestazione contro il disegno di legge sulla sicurezza. Oltre 300 persone hanno sfilato per le vie della città per mostrare il loro dissenso nei confronti del Ddl.

Il corteo è partito davanti al Teatro Lirico ed è stato controllato da un enorme dispiegamento di forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

In particolare, il corteo si è schierato: “contro la violenza neofascista e la repressione di Stato”. Non sono stati registrati feriti o danni con i manifestanti che hanno seguito il percorso prestabilito, che li ha portati poi in via Dante fino a piazza Costituzione.

