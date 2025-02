Riforma sanitaria, settimana rovente per la maggioranza: rischio strappo

In Consiglio regionale approda la riforma sanitaria e non tutte le componenti del Campo largo sono d'accordo: questo pomeriggio Bartolazzi incontra i capigruppo

Banco di prova importante per il Campo largo, forse il più difficile dall’inizio della legislatura. Domani in Consiglio regionale approdano la proroga dell’esercizio provvisorio del Bilancio e la riforma sanitaria, con quest’ultima che vede diversi musi lunghi all’interno del centrosinistra.

Questo pomeriggio l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, incontrerà i capigruppo della maggioranza per fare quadrato sugli emendamenti da presentare in Aula. Il malcontento dei Progressisti è risaputo, ma anche all’interno del Partito Democratico il provvedimento non è da tutti condiviso.

La presidente Alessandra Todde è riuscita a fare scudo sul testo nonostante le forti critiche emerse in commissione dai portatori d’interesse, come sulla questione dell’accorpamento del Microcitemico all’azienda Brotzu. Ma a far discutere è soprattutto il commissariamento delle Asl e la sostituzione di tutti i direttori generali della Sanità sarda, cosa ritenuta non necessaria da più parti. Così come non piace il ruolo preponderante previsto per l’Ares.

Intanto il centrodestra è pronto a dare battaglia. Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli attacchi alla Giunta da parte della minoranza, sia sulla questione dell’esercizio provvisorio che sulla riforma sanitaria. Per il Campo largo, dunque, è attesa una settimana rovente, con la tenuta della maggioranza chiamata a un vero e proprio esame.

