Dolianova, scatta la paura: “Possibile ci sia un serial killer di animali”

A Dolianova negli ultimi tempi sembra essere scattato un drammatico regime del terrore per quanto riguarda gli animali. Alcuni infatti temono che possa esserci una sorta di “serial killer” che compie atrocità nei confronti di cani e gatti.

L’ultimo caso noto è stato quello tremendo del gatto Tigro, che era stato arso vivo. Prima però tre cani erano stati uccisi nell’arco di qualche giorno e uno era stato trovato impiccato.

Così, a far scattare l’allarme è stata la Lndc Animal Protection che ha riferito di aver presentato denuncia alle autorità competenti per quanto accaduto e in una nota ha affermato: “Una concentrazione di crudeltà in pochi chilometri quadrati che fa pensare alla presenza di un serial killer”

“È fondamentale – chiarisce Lndc Animal Protection – che le forze dell’ordine trattino questi episodi con la massima serietà, considerando la possibilità della presenza di un individuo pericoloso che potrebbe rappresentare una minaccia non solo per gli animali, ma anche per la comunità umana”.

“La ripetizione di questi crimini efferati contro gli animali nella stessa area è estremamente preoccupante” ha ribadito ancora l’associazione.

