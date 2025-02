A scatenare il rogo nel pomeriggio di ieri sarebbe stata una bombola posizionata in un terrazzino. Non si temono conseguenze gravi per il ferito

Paura ad Alghero, scoppia incendio in un palazzo: una persona in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.15, una palazzina di Alghero ha vissuto degli attimi di paura a causa di un incendio che è divampato al terzo piano.

Secondo la ricostruzione, il rogo è stato causato da una bombola posta sul terrazzino che serviva per alimentare un barbecue. Il suo malfunzionamento ha causato la fuoriuscita di gas e ha innescato così l’incendio.

Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del fuoco. Una volta entrati nell’appartamento, sono riusciti a domare le fiamme e a chiudere la bombola interessata.

Fortunatamente, non sembrano esserci state gravi conseguenze per le persone, ma una è stata portata in maniera preventiva al pronto soccorso per accertamenti.

