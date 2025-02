Cagliari, il riscatto di Caprile diventa una priorità

Servono 8 milioni di euro per trattenere Elia Caprile a Cagliari anche l’anno prossimo. Questa la cifra pattuita con il Napoli per il diritto di riscatto del portiere che sta meravigliando tutti da un mese e mezzo.

La sua conferma è già in cima alle priorità per la prossima stagione, ovviamente a patto di raggiungere l’obiettivo salvezza. Ma 8 milioni non sono pochi per le casse del Cagliari ed è chiaro che se la priorità diventa il suo riscatto dovranno necessariamente scalare gli altri prestiti.

Ci sono infatti ben 12 milioni di euro che pendono sul riscatto di Roberto Piccoli e altri 4 su quello di Michel Adopo. Due giocatori importanti per Nicola, ma su cui il club sardo dovrà quasi certamente rinnegoziare con l’Atalanta proprietaria dei cartellini. Possibile dunque che, come accaduto per Gaetano, i giocatori rientrino alla casa madre per poi essere trattati successivamente al ribasso.

Possibile che anche Caprile possa fare lo stesso percorso, ma viste le super prestazioni fin qui fornite sarà difficile rischiare di farselo soffiare dalla concorrenza.

