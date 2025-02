Sassari, il carcere di Bancali coinvolto in una maxi operazione antidroga

È in corso una vasta operazione antidroga in numerose carceri italiane, tra cui l’istituto penitenziario di Bancali, a Sassari. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino, stanno eseguendo perquisizioni nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona, Imperia e Modena.

L’operazione, coordinata dalla Procura del capoluogo piemontese, è legata a un’inchiesta che coinvolge oltre cento indagati accusati di traffico di droga e altri reati commessi all’interno degli istituti di pena. Le perquisizioni riguardano sia le abitazioni degli indagati che le strutture carcerarie, nel tentativo di smantellare un’organizzazione criminale operante dietro le sbarre.

