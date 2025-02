Riforma sanitaria, Meloni (Fdi) bastona: “Fasulla e deludente”

"Fermatevi finché siete in tempo e passiamo all'esame della Finanziaria. Sappiamo tutti che Bartolazzi è un assessore 'a tempo' e se ne andrà a breve" è l'appello del consigliere regionale

“Una riforma fasulla, senza un euro perché manca la Finanziaria, che delude le aspettative dei pazienti sardi e dei loro familiari, mortificando anche la speranza dei medici e degli operatori del comparto sanitario”.

Lo ha detto Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in occasione della discussione sul Disegno di legge sulla riforma sanitaria.

“Finora solo mere dichiarazioni di principio in tema di organizzazione sanitaria che, senza risorse, renderanno ancora più caotico il servizio sanitario sardo, già in crisi con liste d’attesa interminabili, medici e personale carente e demoralizzato – ha aggiunto Meloni.

“Purtroppo, con l’aggravante del tempo perso, non si intravede nulla di concreto, se non l’ostinata fame di poltrone, in questo caso quelle dei direttori generali delle aziende sanitarie”.

Quindi un appello al Campo Largo sul futuro della riforma.

“Fermatevi finché siete in tempo e passiamo all’esame della Finanziaria. Sappiamo tutti che Bartolazzi è un assessore ‘a tempo’ e se ne andrà a breve, ma la Giunta Todde e la sua maggioranza resteranno al cospetto degli elettori e del loro giudizio. Ho il sospetto che meritatamente non sarà generoso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it